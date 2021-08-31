Трансфер динамовца Родригеса в Италию сорвался, – журналист

Нападающий Динамо Жерсон Родригес может не перейти в итальянский чемпионат. Салернитана не получила необходимых документов от киевского клуба.

Переход на грани срыва

Легионер киевского клуба Жерсон Родригес имел прекрасный шанс сменить УПЛ на Серию А – топовый чемпионат Европы. Переход игрока сборной Люксембурга теперь находится под большим вопросом.

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Известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал, что время на регистрацию документов по трансферу Родригеса истекло. А итальянский клуб так и не получил необходимых документов от динамовцев.

Представитель СМИ не отрицает, что у футболиста еще есть шанс перейти в Италию, но он довольно небольшой.

Люксембуржец выступает в Украине с 2019 года.

В новом сезоне 2021/2022 Родригес провел в "бело-синей" футболке 3 матча в УПЛ. Однако не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста атаки с Динамо рассчитан до конца июня 2024 года. Жерсон не принимал участия в традиционной клубной фотосессии.