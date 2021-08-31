Перехід на межі зриву

Легіонер київського клубу Жерсон Родрігес мав чудовий шанс змінити УПЛ на Серію А – топовий чемпіонат Європи. Перехід гравця збірної Люксембургу тепер перебуває під великим питанням.

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Відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо розповів, що час на реєстрацію документів по трансферу Родрігеса сплив. А італійський клуб так і не отримав потрібних документів від динамівців.

Представник ЗМІ не заперечує те, що у футболіста ще є шанс перейти в Італію, але він доволі невеликий.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Родрігеса у 3 мільйони євро. Але Динамо захоче за гравця значно більше.