Даже итальянцы в шоке: украинский клуб повесил заоблачный ценник на игрока сборной

Днепр-1 готов продать Артема Довбика, на которого спрос в Серии А. Правда, украинский клуб отпустит игрока не менее чем за 12 миллионов евро.

Днепр-1 готовится к новому сезону УПЛ. Команде Александра Кучера придется играть не только на внутренней арене, но и представлять Украину в Лиге Европы.

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Команда активно проводит трансферную кампанию даже в условиях войны, подписав уже четырех легионеров. Также Днепр-1 думает и о продаже игроков. Одним из главных активов команды является форвард Артем Довбик.

В услугах игрока заинтересован ряд клубов из Италии, в частности Болонья, Торино и Салернитана. Правда, Днепр-1 выставил на игрока серьезный ценник.

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Журналист Игорь Бурбас рассказал, что клуб будет готов продать Артема не менее чем за 12 миллионов евро. Итальянцы пока готовы заплатить не более 6 млн. При этом цена для Динамо будет значительно выше, чем для зарубежных клубов. Однако какая именно, журналист не уточнил.

Кто такой Артем Довбик

У 25-летнего нападающего уже есть опыт выступления в Европе, поиграв за датские Митьюланд и Сендерийске. За Днепр-1 Довбик выступает уже два сезона, забив 24 гола в 44 матчах.

В прошлом году Артем стал даже самым лучшим бомбардиром УПЛ. Также на его счету 13 матчей и 4 гола за сборную Украины. Первый из них был самым памятным, когда Артем забил в ворота шведов на Евро-2020 и разрешил команде пройти в четвертьфинал.