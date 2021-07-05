Трагически умер Матис Кивлениекс – хоккеист погиб от взрыва петарды во время празднования

Умер 24-летний вратарь сборной Латвии Матис Кивлениекс. Он выступал за команду Коламбус в НХЛ. Причиной его смерти мог стать взрыв петарды во время празднования Дня независимости США.

Информацию о смерти Матиса Кивлениекса подтвердили в Латвийской федерации хоккея.

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По сообщению СМИ, вероятной причиной смерти Матиса Кивлениекса стало неосторожное обращение с пиротехникой. Во время празднования Дня независимости США 4 июля, петарда попала ему в сердце.

Впоследствии команда Коламбус Блу Джекетс (Columbus Blue Jackets), за которую выступал игрок, тоже подтвердила эту информацию. По их данным, причиной смерти хоккеиста стала травма головы, которую он получил при падении.

Что известно про Матиса Кивлениекса