Гра завершилася з рахунком 2:3. Перемогу гостям приніс форвард Міші Батшуаї наприкінці зустрічі, пише 24 Канал.

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Проте після фінального свистка сталися ганебні події, які перекреслили весь позитив від якісної гри у виконанні обох команд. Футболісти Фенербахче почали емоційно святкувати важливу перемогу, що не сподобалось розлюченим уболівальникам Трабзонспора, які вибігли на поле та почали атакувати гравців гостей.

Відео сутички після матчу Трабзонспор – Фенербахче

Масове заворушення в матчі Трабзонспор – Фенербахче: відео

Проте були футболісти Фенербахче, які вирішили не тікати, а відповісти агресорам. Зокрема, автор переможного гола Міші Батшуаї з розвороту вдарив ногою фаната, який біг на нього.

Дивіться відео удару Батшуаї

Також Осай-Самуель ударив уболівальника кулаком в обличчя, після чого добивав його на полі.

Футболіст ударив фаната суперника: дивіться відео

У підсумку, сутичку все ж таки вдалося зупинити, але гравці гостей тепер ризикують отримати тривалу дискваліфікацію.

Довідка. Після важливої перемоги Фенербахче залишився на другій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини та продовжує гонитву за Галатасараєм, від якого відстає на 2 залікові пункти. Трабзонспор залишився на третій позиції, а дистанція від "канарок" зросла до неймовірних 30 очок.