Гра завершилася з рахунком 2:3. Перемогу гостям приніс форвард Міші Батшуаї наприкінці зустрічі, пише 24 Канал.
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Проте після фінального свистка сталися ганебні події, які перекреслили весь позитив від якісної гри у виконанні обох команд. Футболісти Фенербахче почали емоційно святкувати важливу перемогу, що не сподобалось розлюченим уболівальникам Трабзонспора, які вибігли на поле та почали атакувати гравців гостей.
Відео сутички після матчу Трабзонспор – Фенербахче
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Проте були футболісти Фенербахче, які вирішили не тікати, а відповісти агресорам. Зокрема, автор переможного гола Міші Батшуаї з розвороту вдарив ногою фаната, який біг на нього.
Дивіться відео удару Батшуаї
Також Осай-Самуель ударив уболівальника кулаком в обличчя, після чого добивав його на полі.
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У підсумку, сутичку все ж таки вдалося зупинити, але гравці гостей тепер ризикують отримати тривалу дискваліфікацію.