Тоттенхэм продал игрока сборной Бельгии в катарский клуб

27 июля 2021 , 16:56
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Источник:

пресс-служба Тоттенхэма

Футболист сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд неожиданно изменил клубную прописку. Защитник продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Алдервейрелд покинул АПЛ после 6 лет

Тоттенхэм официально объявил о переходе защитника Тоби Алдервейрелда в катарский клуб Аль-Духайль.

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Катарский клуб заплатил Тоттенхэму 15,2 миллиона евро за 32-летнего игрока.

  • Бельгиец перешел в Тоттенхэм в 2015 году из мадридского Атлетико. По данным Transfermarkt, "шпоры" заплатили за бельгийца 16 миллионов евро.
  • Вместе с Атлетико Алдервейрелд становился чемпионом Испании. до того Алдервейрелд выступал за английский Саутгемптон и амстердамский Аякс.
  • В составе Аякса Тоби трижды выигрывал чемпионат Нидерландов. За 6 лет в составе Тоттенхэма Алдервейрелд провел 236 матчей.
Автор: Михайло Гема