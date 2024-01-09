Довбику придется подождать: Тоттенхэм подписал голеадора сборной Германии взамен Кейну
Источник:твиттер Тоттенхэма
Лондонцы провели первый громкий трансфер в 2024 году. Команда Анге Постекоглу пополнилась Тимо Вернером, который вторично попробует свои силы в АПЛ.
В Европе открылось зимнее трансферное окно. Впрочем, большинство топ-клубов пока не делают громкие переходы, а только ведут переговоры и присматриваются.
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Топ-трансфер Тоттенхэма
Первым же о топ-трансфере сообщил Тоттенхэм. Лондонский клуб решил вернуть в АПЛ 27-летнего немецкого форварда Тимо Вернера.
"Шпоры" заключили арендное соглашение с Лейпцигом до окончания сезона 2023-2024. Летом Тоттенхэм сможет полноценно выкупить Тимо за 17 миллионов евро.
Замена Кейна
Судя по всему, лондонцы видят в Вернере замену для Гарри Кейна, которого летом продали Баварии. В первой части сезона "шпоры" играли без ярко выраженного нападающего. Сон и Ришарлисон больше тяготеют к флангам, а новичок Джонсон часто травмируется.
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Поэтому результаты команды просели ближе к концу года. После 20-ти туров Тоттенхэм занимает 5 место в АПЛ, отставая на один балл от Манчестер Сити и Арсенала. Ранее сообщалось, что Тоттенхэм летом попытается подписать Артема Довбика.
Карьера Тимо Вернера
- форвард является уроженцем Штутгарта и питомцем местной команды, выступав за нее с 2013 по 2016 годы.
- после этого Вернер отыграл четыре сезона за Лейпциг, забив 95 голов в 159 матчах.
- вместе с "быками" игрок брал серебро Бундеслиги и доходил до полуфинала Лиги чемпионов.
- в 2020-м Тимо перебрался в Челси за 47 миллионов фунтов, но там не поразил – 23 гола в 89 играх
- правда, немцу удалось выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира
- полтора года назад Вернер вернулся в Лейпциг, который выплатил за него 25 миллионов фунтов
- после камбэка на его счету 18 голов в 54 матчах, а также Кубок и Суперкубок Германии
- за национальную сборную Тимо дебютировал в 2017 году и стал лучшим бомбардиром на победном Кубке конфедераций
- за шесть лет в Бундестим Вернер забил 24 мяча в 57 встречах