Справились без Холанда: Манчестер Сити вырвал победу над Тоттенхэмом в Кубке Англии

Тоттенхэм без Сон Хин Мина не был способен дать достойный отпор чемпионам АПЛ. В свою очередь Манчестер Сити явно доминировал во встрече, но забить сумел только в концовке.

Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1

Гол: Аке, 88

В этот уикенд в Англии продолжаются матчи 1/16 финала местного Кубка. Центральной битвой раунда стала встреча между Тоттенхэмом и Манчестером Сити., пишет 24 канал.

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Хозяева не могли рассчитывать на своего лидера Сона, уехавший на Кубок Азии. Однако и Гвардиола был лишён главного бомбардира команды Холанда., который до сих пор не залечил травму.

В остальном клубы выставили приближенные к основе составы. Игровое преимущество ожидаемо было на стороне МанСити, но у Тоттенхэма даже моментов практически не было. За всю встречу "шпоры" нанесли только один удар.

В начале второго тайма Ортег спас после удара Джонсона. Сити же наседал на ворота Викарио, но кипер сумел совершить четыре сейва. Однако этого не хватило, чтобы вырвать ничью для Тоттенхэма. Все решил гол Аке за две минуты до конца основного времени.

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Голландец отозвался на подачу Де Брюйне и с близкого расстояния пробил Викарио. Таким образом, Мансити вырвал победу и путевку в 1/8 финала. а также избежал дополнительной нагрузки в виде переигровки матча Кубка.