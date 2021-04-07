У Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма разные турнирные задачи. Если "красные дьяволы" уверенно держатся в топ-4, то "шпоры" только стремятся туда взобраться. Сейчас подопечные Жозе Моуринью занимают 6 место, что не дает право играть в Лиге чемпионов.

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Кроме того, что Жозе Моуринью вновь встретится со своей бывшей командой, интригу подогревает предыдущая встреча клубов. 4 октября 2020 года Тоттенхэм разбил МЮ на "Олд Траффорд" со счетом 6:1.

Очевидно, что "красные дьяволы" захотят взять реванш!

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед прогноз Favbet

Букмекеры считают именно Манчестер Юнайтед фаворитом игры. Победа подопечных Уле Гуннара Сульшера оценена коэффициентом 2,55. В то же время на победу лондонцев коэффициент 3,05. Ничья в поединке – коэффициент 3,40.

Поединки между Тоттенхэмом и МЮ обычно результативны. Следовательно, можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют голы – коэффициент 1,75. Также высокий коэффициент 2,03 на ставку тотал больше 2.5.

Сейчас в Тоттенхэма замечательная домашняя серия из 5 подряд побед. Что интересно, "шпоры" пропустили всего один гол. Следовательно, можно предположить, что лондонцы не позволят игрокам МЮ забить много голов. Коэффициент 2,50 на индивидуальный тотал МЮ менее 1.

Зато Тоттенхэму удалось в 5 предыдущих домашних матчах забивать более 3 гола за игру. Коэффициент 6,90 на индивидуальный тотал Тоттенхэма больше 2.5.

Поединок Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед начнется в 18:30.