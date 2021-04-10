Тоттенхэм-Манчестер Юнайтед: где смотреть матч АПЛ

Матч АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.