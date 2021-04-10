Тоттенхэм-Манчестер Юнайтед: где смотреть матч АПЛ Матч АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед начнется в 18:30 по киевскому времени. К теме Месть за позорное поражение: прогноз на матч Тоттенхэм-Манчестер Юнайтед в АПЛ Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов. Перед игрой После 30 туров Манчестер Юнайтед уверенно удерживает второе место. МЮ вряд ли сможет догнать уверенно лидирующий Манчестер Сити. Зато Тоттенхэм находится на 7 строчке и стремится подняться в топ-4, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов.