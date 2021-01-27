В четверг, 28 января, Тоттенхэм на своем поле будет принимать Ливерпуль в рамках 20 тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Перед поединком команды располагаются одна возле другой в таблице АПЛ. Ливерпуль с 34 очками идет 4-м, а вот Тоттенхэм уже дышит "мерсисайдцам" в спину, уступая лишь одним пунктом. Однако у "шпор" есть один матч в запасе.

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Сейчас команда Юргена Клоппа переживает непростое время. Клуб уже 4 поединка подряд в АПЛ никак не может поразить ворота соперника. Последний раз такое было еще в 2000 году. В прошлом туре Ливерпуль на своем поле неожиданно проиграл Бернли с минимальным счетом 0:1. Это поражение стало для "красных" первым на родном стадионе с апреля 2017 года.

Команда Жозе Моуринью в прошлом матче уверенно одолела Шеффилд Юнайтед 1:3. "Шпоры" уже на протяжении 4-х матчей в АПЛ не знают вкуса поражений.

Что до противостояний двух клубов, то в последних 5 встречах в АПЛ Ливерпуль побеждал Тоттенхэм.

Центральный матч 20 тура АПЛ Тоттенхэм – Ливерпуль состоится 28 января. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00

Прогноз от FavBet

Несмотря на то, что игра Ливерпуля далека от идеальной, букмекеры отдают предпочтение в этом противостоянии как раз гостям встречи – 2,18. А вот на победу Тоттенхэма можно сделать ставку с коэффициентом 3,35. Нельзя исключать и ничью в этом матче двух равных команд – 3,65.

Вероятно, что поединок может завершиться минимальной победой гостей 0:1. Именно на такой счет стоит лучший коэффициент 9,00. На идентичный результат, но уже в пользу хозяев – 11,50.

Будет ли в матче пенальти? Специалисты склоняются к тому, что в противостоянии фанаты не увидят любимые 11-метровые удары – 1,45. Такого же мнения они придерживаются и относительно удалений на встрече – 1,10.

Если же футболисты не смогут определить сильнейшего, тогда болельщики смогут увидеть не скучные нули на табло, а результативную ничью – 3,80.

Кто может забить в поединке? Здесь лучшие цифры отдают египтянину Мохаммеду Салаху – 2,30. Следует обратить внимание и на гол в исполнении игрока Ливерпуля Садио Мане – 2,80.

Что до результативных ударов Тоттенхэма, то скорее всего отметится Гарри Кейн – 2,60. Этот коэффициент является лучшим среди вероятных авторов голов в обеих командах. Также свою фамилию на табло местного стадиона может записать Карлос Винисиус – 3,00.