В четверг, 28 января, Тоттенхэм будет принимать Ливерпуль в матче 20 тура АПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Источник: 24 канал

Матч АПЛ Тоттенхэм – Ливерпуль состоится 28 января. Начало поединка в 22: 00.

К теме Тоттенхэм – Ливерпуль: кто победит в огненной встрече в АПЛ – прогноз

Тоттенхэм-Ливерпуль: Где смотреть

Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Тоттенхэм – Ливерпуль.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.