Почти без участия Мудрика: Тоттенхэм одолел Челси и выбросил его из гонки за ЛЧ

Подопечные Грэма Поттера одержали только одну победу в 2023 году. Теперь же "синие" без шансов уступили принципиальному оппоненту, который был конкурентом за место в топ-четверке.

Тоттенхэм – Челси 2:0

Голы: Скипп, 46, Кейн, 82.

В эти выходные в Англии проходит 25 тур АПЛ. На воскресенье была вынесена единственная встреча, которая является центральной в туре – Тоттенхэм принимал Челси, пишет 24 канал.

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Подопечные Поттера проваливают этот сезон, застряв в середине турнирной таблицы. Только победа над "шпорами" могла бы позволить "синим" вмешаться в борьбу за место в Лиге чемпионов.

Как и в прошлой игре против Саутгемптона, Михаил Мудрик остался на замене. Его место в старте занял восстановившийся от травмы Рахим Стерлинг.

Невероятная пушка от Скиппа

Первый тайм прошел при равной игре почти без ударов в творение. Сразу после перерыва Тоттенхэм пошел в наступления и открыл счет. После позиционной атаки кипер Челси отразил удар от Эмерсона.

Мяч выбил Энцо Фернандес, но прямо на Скиппа. Хавбек не долго думал и приложился к мячу, который от Аррисабалаги и поперечины оказался в воротах.

Челси попытался захватить инициативу, однако Тоттенхэм выровнял игру и не позволил себя прижать к воротам. Поттер произвел несколько замен, но на поле вышли Закария и Маунт, а не нападавшие.

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Тоттенхэм добил, Мудрик не помог

Мудрик же появился на поле на 83 минуте, уже после второго гола соперника. За минуту до этого хозяева реализовали угловой. Подачу от Сона подправил Даер на дальнюю штангу, где никто не прикрыл Кейна. Харри в упор расстрелял ворота Аррисабалаги.

За выделенное украинцу время он успел нанести один удар мимо ворот, а также нередко встречался с мячом на фланге. Впрочем, Тоттенхэм уже опустился в защиту и не давал Михаилу простор для создания моментов.

Таким образом, Челси фактически выбывает из гонки за топ-четверку. Команда Поттера остается на десятой строчке, а расстояние от четвертого Тоттенхэма теперь составляет 14 очков. Следующую игру "синие" проведут 4 марта дома против аутсайдера АПЛ Лидса.