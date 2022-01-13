Челси во втором матче обыграл Тоттенхэм, став первым финалистом Кубка английской лиги: видео

В Англии определился первый финалист Кубка Лиги. Челси и во втором матче был сильнее Тоттенхэма в лондонском дерби и поборется за трофей.

Тоттенхэм – Челси 0:1

Гол: Рюдигер, 18

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Единственный гол забил Антонио Рюдигер на 18-й минуте встречи. Рюдигер выиграл воздух в штрафной Тоттенхэма, опередил Пьерлуиджи Голлини в борьбе за мяч и ударом от перекладины поразил цель. Ассистировал ему Мейсон Маунт.

На 41-й минуте и на 57-й минуте главный арбитр матча после просмотра видеоповтора отменил два пенальти, назначенные в ворота Челси. На 63-й минуте Гарри Кейн отправил мяч в ворота гостей. Но в третий раз в этой игре Дин вмешался в происходящее на поле, с помощью повторов в ВАР-центре зафиксировав офсайд.

В первом матче Челси также праздновал победу со счетом 2:0. Соперник "синих" в финале турнира определится в противостоянии Ливерпуля и Арсенала. Свой первый матч команды сыграют 13 января.

Тоттенхэм – Челси видеообзор