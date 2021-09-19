Тоттенхэм – Челси 0:3

Голы: Силва, 49, Канте, 57, Рюдигер, 90+2

На этот матч обе команды вышли в траурных повязках. Утром стало известно о смерти Джимми Гривза – легендарного английского нападающего, которому принадлежит рекорд по количеству голов в чемпионате Англии. Он был воспитанником Челси, но наибольшую славу получил, выступая именно за Тоттенхэм.

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Два из трех голов в ворота Тоттенхэма забили центральные защитники Челси – Силва и Рюдигер. Еще одним голом отметился Канте, хотя здесь стоит отметить и рикошет от соперника.

Хотя в первом тайме мало что указывало на разгромный счет. Обе команды немало атаковали, но вот с ударами дело было не самое лучшее – по шесть попыток у каждой команды, но лишь один из выстрелов был в створ ворот.

А вот после перерыва игра полностью изменилась и перешла под контроль Челси. Поспособствовал этому и забитый гол – Силва отличился после удара с углового.

За несколько минут голом отметился и Канте – он решился на удар издалека низом. Сам выстрел не был слишком мощный, но после рикошета от Дайера мяч полетел в противоположный угол, и от штанги прокатился по линии ворот, пересекая ее. Льорис в этот момент лишь наблюдал за ним.

Тоттенхэм таким ходом событий на поле был "ошеломлен", и ничего не мог сделать у ворот соперника. Зато Челси раз за разом нагнетал у противоположных ворот. Особенно старался Лукаку. Но ему забить так и не удалось.

В то же время уже в компенсированное арбитром время еще один розыгрыш после углового привел к третьему голу в ворота хозяев поля – Рюдигер сумел остаться без опеки и пробить в угол ворот.

Челси побеждает и поднимается на первую строчку турнирной таблицы. Хотя в АПЛ троевластие, ведь 13 очков после пяти туров также набрали Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

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В то же время Тоттенхэм упал уже на седьмое место. После трех побед в трех стартовых турах, команда два матча подряд проигрывает с разгромным счетом 3:0.