Не без участия Зинченко: Арсенал одолел Тоттенхэм благодаря дикому фейлу Льориса – видеообзор

"Канониры" продолжили победное шествие по трофею АПЛ, выиграв у принципиального соперника на его поле. Антигероем встречи стал кипер "шпор", привезший первый гол.

Тоттенхэм – Арсенал 0:2

Голы: Льорис, 14 (автогол), Эдегор, 36.

В чемпионате Англии завершился 20 тур. В центральном поединке уикенда Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити, а в воскресенье состоялось еще одно дерби.

По теме Арсенал заменит Мудрика звездой из Барселоны, игравшего в АПЛ и на ЧМ-2022

Лидер АПЛ Арсенал играл против Тоттенхэма. 24 канал. Подопечные Микеля Артеты могли воспользоваться осечкой Манчестер Сити и увеличить отрыв от преследователя. В основу "канониров" снова попал Александр Зинченко.

В свою очередь, у Тоттенхэма немало игровых и кадровых проблем. А тут еще и самые подопечные Конте максимально помогли сопернику в первом тайме. Антигероем встречи следует назвать Уго Льориса.

Экс-капитан сборной Франции уже на 14-й минуте отличился автоголом, когда после прострела от Сака отбил мяч прямо в свои ворота. А завершил преимущество гостей Мартин Эдегор.

Читайте также Челси прервал черную полосу в АПЛ: конкуренты Мудрика принесли победу в дерби – видеообзор

Перед перерывом норвежец нашел момент для дальнего выстрела из-за пределов штрафной. Защитники не успели его накрыть, а Льорис поздно отреагировал на удар.

Во втором тайме Арсенал перешел на удержание счета и добился своего, давая мало шансов Тоттенхэму забить хотя бы один мяч. Таким образом, "шпоры" проиграют уже второй поединок из последних трех в АПЛ и остаются на пятой строчке.

А вот Арсенал укрепляет свое преимущество над Манчестером Сити, которое теперь составляет 8 баллов. Уже через неделю "канониров" ждет важная битва с Манчестер Юнайтед, который не теряет очки уже пять туров подряд.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Арсенал: