12 июля "Тоттенхэм" дома сыграет с "Арсеналом" в центральном матче 35 тура английской Премьер-лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Тоттенхем – Арсенал: прогноз

"Тоттенхэм" является середняком английской Премьер-лиги. Команда Жозе Моуринью в гостях у "Борнмута" – представителя зоны вылета – добилась лишь ничьей, не нанеся ни одного удара в створ. Это лишь подчеркивает состояние нынешних "шпор". Моуринью уже заявил, что финиш за пределами топ-6 не станет для его команды катастрофой, пишет 24 канал.

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"Арсенал" тоже по ходу сезона сменил тренера и находится на этапе перестройки, и тоже занимает место ближе к экватору турнирной таблицы. И все же в последнее время уверенности у "канониров" прибавилось – они набрали десять очков в четырех крайних матчах Премьер-лиги. Теперь команде Микеля Артеты важно обыграть в дерби "Тоттенхэм", чтобы повысить свои шансы на финиш в зоне Лиги Европы.

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Несмотря на то, что "Тоттенхэм" хозяин поля, специалисты считают "канониров" минимальными фаворитами. На победу подопечных Микеля Артеты коэффициент 2,65.

Победу "Тоттенхэма" эксперты оценили коэффициентом 2,70. Ничья в поединке – 3,55.

Подогревает интерес к игре турнирное положение клубов. "Арсенал" занимает 8 строчку и опережает "шпор" на 1 очко. Таким образом, победа может позволить гостям оторваться на 4 очка и попасть в зону Лиги Европы. Аналогичная ситуация и у подопечных Жозе Моуринью.

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Последняя встреча команд состоялась 1 декабря 2019 года. Тогда команды разошлись в боевой ничьей – 2:2

Коэффициент на то, что в матче снова отметятся две команды – 1,66. Если же этого не произойдет – коэффициент 2,14.

Букмекеры предлагают коэффициент 4,55 на победу "Тоттенхэма" в один мяч. Идентичная ставка на "Арсенал" – 4,45.

Матч "Тоттенхэм" – "Арсенал" состоится 12 июля. Начало игры в 18:30.