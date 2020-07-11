12 липня "Тоттенхем" вдома зіграє з "Арсеналом" у центральному матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Тоттенхем – Арсенал: прогноз

"Тоттенхем" є середняком англійьскої Прем'єр-ліги. Команда Жозе Моурінью в гостях у "Борнмута" – представника зони вильоту – домоглася лише нічиєї, не завдавши жодного удару в площину. Це лише підкреслює стан нинішніх "шпор". Моурінью вже заявив, що фініш за межами топ-6 не стане для його команди катастрофою, пише 24 канал.

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"Арсенал" теж по ходу сезону змінив тренера і знаходиться на етапі перебудови, і теж займає місце ближче до екватора турнірній таблиці. І все ж останнім часом впевненості у "канонірів" додалося – вони набрали десять очок в чотирьох крайніх матчах Прем'єр-ліги. Тепер команді Мікеля Артети важливо обіграти в дербі "Тоттенхем", щоб підвищити свої шанси на фініш в зоні Ліги Європи.

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Попри те, що "Тоттенхем" господар поля, фахівці вважають "канонірів" мінімальними фаворитами. На перемогу підопічних Мікеля Артети коефіцієнт 2,65.

Перемогу "Тоттенхема" експерти оцінили коефіцієнтом 2,70. Нічия у поєдинку – 3,55.

Підігріває інтерес до гри турнірне становище клубів. "Арсенал" посідає 8 сходинку і випереджає "шпор" на 1 очко. Таким чином, перемога може дозволити гостям відірватися на 4 очка і потрапити у зону Ліги Європи. Аналогічна ситуація і у підопічних Жозе Моурінью.

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Остання зустріч команд відбулася 1 грудня 2019 року. Тоді команди розійшлися у бойовій нічиїй – 2:2

Коефіцієнт на те, що в матчі знову відзначаться дві команди – 1,66. Якщо ж цього не відбудеться – коефіцієнт 2,14.

Букмекери пропонують коефіцієнт 4,55 на перемогу "Тоттенхема" в один м'яч. Ідентична ставка на "Арсенал" – 4,45.

Матч "Тоттенхем" – "Арсенал" відбудеться 12 липня. Початок гри о 18:30.