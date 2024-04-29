Болельщики топовых клубов АПЛ устроили драку с местной полицией: жестокое видео

В воскресенье, 28 апреля, состоялся матч 35-го тура АПЛ Тоттенхэм - Арсенал. "Канониры" минимально победили "шпор" со счетом 2:3.

Болельщики Тоттенхэма разозлились из-за поражения клуба дома. В секторе "шпор" нашли фаната Арсенала, на которого набросились и устроили драку.

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Драка болельщиков с полицией

После матча разгорелась серьезная словесная перепалка, которая впоследствии переросла в жестокую драку. Правоохранители столкнулись с разъяренными болельщиками возле стадиона и оперативно начали реагировать на беспорядки.

Ситуация быстро вышла из-под контроля, поскольку вскоре некоторых фанов повалили на землю, а других начали тащить по земле на глазах у шокированных зрителей.

Чтобы разогнать толпу, полиция применила слезоточивый газ. В ответ разъяренные болельщики начали бросать в правоохранителей все, что им попадалось под руку. Однако, благодаря защитному снаряжению и бронежилетам, полицейские смогли выдержать атаку.

Детали и причины перепалки с правоохранителями пока неизвестны.

Жесткая драка болельщиков с полицейскими: смотрите видео

Арсенал сейчас лидирует в чемпионате Англии, заработав 80 очков. Тоттенхэм занимает 5 позицию. Команда набрала 60 баллов.

Следующий матч Тоттенхэм сыграет с Челси в рамках перенесенного 26-го тура АПЛ. Поединок состоится 2 мая в 21:30 по киевскому времени. Арсенал сыграет с Борнмутом в рамках 36-го тура чемпионата Англии 4 мая в 14:30 по Киеву.