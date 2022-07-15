Колос сообщил о переходе Тотовицкого в Шахтер: это первый трансфер при Йовичевиче
Источник:фейсбук Колосса
Не успел Игорь Йовичевич прийти в Шахтер, как оформил первый трансфер во главе команды. Андрей Тотовицкий вернулся к "горнякам".
Возвращение "бывшего"
Колосс в своих соцсетях сообщил об уходе Андрея Тотовицкого. Атакующий полузащитник вернулся в донецкий клуб после 2-летнего перерыва.
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Футболист уже присоединился на собрании Шахтера в Нидерландах, где вместе с командой готовится к новому сезону в Украине и еврокубкам. Ковалевская команда не разглашает деталей трансфера. Правда, клуб официально еще не объявил о трансфере.
Это первый трансфер Шахтера под руководством Игоря Йовичевича, которого 14 июля назначили на должность главного тренера "горняков".
"ТаТоТакое" еще в конце июня сообщало о возвращении Тотовицкого в Шахтер. Также по их информации, дончане рассматривают вариант возвращения еще нескольких своих бывших футболистов.
Карьера Тотовицкого в Шахтере
- Впервые пришел в структуру донецкого клуба в 2010 году, подписав контракт с Шахтер-3.
- Через два года был переведен в Шахтер-2. После чего поездил по арендам, а в 2016 вернулся уже в главную команду "горняков".
- Пробыл там всего один месяц и уехал в аренду в бельгийский Кортрейк.
- В 2017 вернулся, но не задержался в команде из Донецка. Снова аренда в Мариуполе.
- Далее поиграл за Десну и Колос, который стал последним перед возвращением в Шахтер.