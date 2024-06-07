Одноклубник Мудрика: Челси объявило дебютный трансфер под руководством нового коуча
Источник:ФК Челси
В пятницу, 7 июня, лондонский Челси объявил первый летний трансфер 2024 года. Новобранцем "аристократов" стал Тосина Адарабиойо.
"Синие" усилились 26-летним центральным защитником английского Фулхэма. Стороны заключили договоренность на 4 ближайших года.
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Первый летний трансфер "аристократов"
Футболист перебирается в Челси на правах свободного агента. 1 июля начнет действовать подписанный контракт. Тосина Адарабиойо не скрывает эмоций радости от заключенного соглашения с "синими". Ведь защитник родился недалеко от домашнего стадиона Челси "Стэмфорд Бридж".
Видео презентации Тосина Адарабиойо
Это дебютный трансфер Челси после назначения Энцо Марески, который возглавил команду всего четыре дня назад. Напомним, что лондонский клуб подписал контракт с бывшим тренером английского Лестера на 5 лет.
Отметим, что есть слухи, что Челси интересуется нашим Артемом Довбыком.
Что известно о новичке Челси
- Английский футболист начал свою карьеру в английском МанСити. На юношеском уровне Тосина Адарабиойо показывал очень приличный уровень, будучи капитаном команды до 18 лет в 16-летнем возрасте.
- Дебют футболиста на профессиональном уровне состоялся как раз на стадионе Челси.
- Благодаря хорошим выступлениям защитник дошел до выступлений за команду "горожан" U-23.
- Осенью 2020-го года покинул клуб из синей части Манчестера, перебравшись в Фулхэм (132 поединка).
- В сезоне-2023/2024 защитник сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола.
- Добыл за карьеру два кубка (с МанСити и Фулхэмом).
- Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.