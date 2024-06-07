Одноклубник Мудрика: Челси объявило дебютный трансфер под руководством нового коуча

В пятницу, 7 июня, лондонский Челси объявил первый летний трансфер 2024 года. Новобранцем "аристократов" стал Тосина Адарабиойо.

"Синие" усилились 26-летним центральным защитником английского Фулхэма. Стороны заключили договоренность на 4 ближайших года.

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Первый летний трансфер "аристократов"

Футболист перебирается в Челси на правах свободного агента. 1 июля начнет действовать подписанный контракт. Тосина Адарабиойо не скрывает эмоций радости от заключенного соглашения с "синими". Ведь защитник родился недалеко от домашнего стадиона Челси "Стэмфорд Бридж".

Видео презентации Тосина Адарабиойо

Это дебютный трансфер Челси после назначения Энцо Марески, который возглавил команду всего четыре дня назад. Напомним, что лондонский клуб подписал контракт с бывшим тренером английского Лестера на 5 лет.

Отметим, что есть слухи, что Челси интересуется нашим Артемом Довбыком.

Что известно о новичке Челси