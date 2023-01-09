За запрещенные бойцовские приемы: игрокам Атлетико и Барселоны грозит длительная дисквалификация

Футболисты Атлетико и Барселоны могут получить длительные дисквалификации за потасовку в конце встречи между командами. Стефан Савич и Ферран Торрес получили по прямой красной карточке.

Драка между Савичем и Торресом возникла уже в компенсированное арбитром время. Барселона к тому времени побеждала Атлетико на выезде.

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В борьбе за мяч оба игрока сначала начали руками помогать себе. А после этого все дошло и до запретных бойцовских приемов – таскания за волосы и даже гениталии.

Арбитр встречи без раздумий удалил обеих драчунов с поля, показав им по красной карточке.

На этом проблемы для обоих футболистов не закончились. Теперь их может ожидать длительная дисквалификация. Всё будет решать дисциплинарная комиссия Королевской испанской федерации футбола.

Если действия футболистов будут квалифицированы как агрессия, им может грозить дисквалификация от четырех до 12 матчей. В таком случае Торрес точно пропустит матч за Суперкубок Испании. В полуфинале Барселона сыграет против Бетиса 12 января, а в случае победы 15 января встретится в финале с победителем пары Реал – Валенсия.

Если же схватку между Савичем и Торресом квалифицируют как игровой эпизод, то им может грозить дисквалификация до трех матчей, и она будет распространяться только на матчи чемпионата Испании.