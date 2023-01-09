Бійка між Савичем та Торресом виникла вже у компенсований арбітром час. Барселона на той час перемагала Атлетіко на виїзді.

Як це було Барселона прагматично переграла Атлетіко та відірвалась від Реала: відео переможного голу

В боротьбі за м'яч обоє гравців спочатку почали руками допомагати собі. А після цього все дійшло і до заборонених бійцівських прийомів – тягання за волосся та навіть геніталії.

Арбітр зустрічі без роздумів вилучив обох забіяк з поля, показавши їм по червоній картці.

Та на цьому проблеми для обох футболістів не закінчилися. Тепер на них може очікувати тривала дискваліфікація. Все буде вирішувати дисциплінарна комісія Королівської іспанської федерації футболу.

Якщо дії футболістів будуть кваліфіковані як агресія, то їм може загрожувати дискваліфікація від чотирьох до 12 матчів. В такому разі Торрес точно пропустить матч за Суперкубок Іспанії. У півфіналі Барселона зіграє проти Бетіса 12 січня, а у випадку перемоги 15 січня зустрінеться у фіналі з переможцем пари Реал – Валенсія.

Якщо ж сутичку між Савичем та Торресом кваліфікують як ігровий епізод, то їм може загрожувати дискваліфікація до трьох матчів, і вона розповсюджуватиметься лише на матчі чемпіонату Іспанії.