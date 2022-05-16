В Торонто состоялся благотворительный матч под лозунгом "Украина и Польша вместе": яркие фото

Украинская и польская общины Торонто объединились, чтобы поддержать Украину в войне против России. На стадионе Центрального парка канадского города прошел благотворительный матч.

"Украина и Польша вместе": благотворительный матч в Торонто

Товарищеский поединок Кубка любительской футбольной лиги Онтарио между командами "Олимпия" (Польша) и Ukraine United (Украина) закончился со счетом 1:0 в пользу польской команды. Украинцы поблагодарили польских друзей за огромную поддержку нашей страны с первых дней российского вторжения.

Читайте также Ярмоленко простился с болельщиками Вест Хэма: трогательные кадры

На стадионе Центрального парка Торонто собралось около двух с половиной тысяч зрителей с украинской и польской символикой.



В Торонто прошел благотворительный матч / Фото Минспорта

По словам организаторов, никогда еще матч любительских команд в Канаде не собирал такое количество болельщиков.



Победу одержала диаспора Польши / Фото Минспорта

Член совета директоров международной организации украинских общин "Четвертая волна" (Торонто) Игорь Бокий рассказал, что чемпионаты мира по футболу среди украинских диаспорных команд проходили в Украине, в Киевской области.



Все вырученные средства будут направлены на помощь Украине / Фото из Минспорта

В этом году турнир должен был состояться в августе 2022 года в Буче, однако оккупанты разрушили все планы. Тем не менее, он искренне верит, что следующий чемпионат состоится в Мариуполе.

Три года подряд – с 2017 по 2019 год, мы проводили чемпионаты мира по футболу среди украинских диаспорных команд в Ирпене. В этом году юбилейный, десятый чемпионат должен был состояться в Буче, но российская агрессия разрушила все планы. У меня сердце обливалось кровью, когда я видел разбомбленный стадион Чемпион в Ирпене. Но мы верим в победу и то, что следующий наш чемпионат мы проведем в украинском Мариуполе,

– сказал Бокий.

Зрители не покупали билеты на матч, а делали добровольные взносы. Собранные средства передадут на нужды ВСУ и украинцев, пострадавших от войны.

Игорь Бокий сейчас живет и работает в Торонто. Он был первым местным арбитром, который в 1998 г. успел отсудить один матч в высшей лиге чемпионата Украины по футболу и в течение 10 лет представлял Тернопольщину на профессиональном уровне, а уже в Канаде стал инициатором и организатором чемпионатов мира по футболу среди украинских диаспорных команд.