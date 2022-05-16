"Україна і Польща разом": благодійний матч у Торонто

Товариський поєдинок Кубка аматорської футбольної ліги Онтаріо між командами "Олімпія" (Польща) та Ukraine United (Україна) закінчився з рахунком 1:0 на користь польської команди. Українці подякували польським друзям за величезну підтримку нашої країни з перших днів російського вторгнення.

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На стадіоні Центрального парку Торонто зібралося близько двох з половиною тисяч глядачів з українською та польською символікою.



У Торонто відбувся благодійний матч / Фото Мінспорту

За словами організаторів, ніколи ще матч аматорських команд в Канаді не збирав таку кількість вболівальників.



Перемогу здобула діаспора Польщі / Фото Мінспорту

Член ради директорів міжнародної організації українських громад "Четверта хвиля"(Торонто) Ігор Бокій розповів, що чемпіонати світу з футболу серед українських діаспорних команд відбувалися в Україні, на Київщині.



Всі виручені кошти спрямують на допомогу Україні / Фото з Мінспорту

Цього річ турнір мав відбутися у серпні 2022 року у Бучі, проте окупанти зруйнували всі плани. Проте він щиро вірить, що наступний чемпіонат відбудеться в Маріуполі.

Три роки поспіль – з 2017 по 2019, ми проводили чемпіонати світу з футболу серед українських діаспорних команд в Ірпені. Цього року ювілейний, десятий чемпіонат мав відбутися в Бучі, але російська агресія зруйнувала всі плани. В мене серце обливалося кров'ю, коли я бачив розбомблений стадіон "Чемпіон" в Ірпені. Але ми віримо в перемогу і те, що наступний наш чемпіонат ми проведемо в українському Маріуполі,

– сказав Бокій.

До слова. Глядачі не купували квитки на матч, а робили добровільні внески. Зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ та українців, які постраждали від війни.

Ігор Бокій зараз живе і працює в Торонто. Він був першим місцевим арбітром, який 1998 року встиг відсудити один матч у вищій лізі чемпіонату України з футболу та протягом 10 років представляв Тернопільщину на професійному рівні, а вже у Канаді став ініціатором та організатором чемпіонатів світу з футболу серед українських діаспорних команд.