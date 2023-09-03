Волшебная левая украинца не помогла: Малиновский не спас Дженоа от поражения

Дженоа 3 сентября гостила на поле Торино в рамках 3-го тура итальянской Серии А. "Грифоны" потерпели первое поражение в заявке с Русланом Малиновским.

Атакующий полузащитник сборной Украины снова вышел в стартовом составе Дженоа. Руслан провел на поле 58 минут и успел за это заработать желтую карточку, которая для него уже второй после возвращения в Италию, пишет 24 Канал.

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Первое поражение с Малиновским

К сожалению, уже второй матч "грифонов" Малиновский подряд молчит.

Кроме этого Дженоа еще и проиграло. В компенсированное до поединка время Торино забило. На четвертой добавленной минуте хозяева открыли счет во встрече и вырвали домашнюю победу 1:0. Победный гол забил Неманья Радоньич.

Клуб Малиновского минимально уступил и поедет домой без очков. Снова эти 1:0, но уже не в пользу его команды.

Это первое поражение для Руслана после перехода в Дженоа.

После этого поражения Дженоа с 3 баллами идет 14-м. Что касается Торино, то "быки" с 4 очками занимают 11-ю позицию.

Следующий матч клуб Малиновского сыграет 16 сентября, когда примет чемпиона Серии-2022/2023 Наполи. В этом поединке Руслан попытается открыть счет своих голов в футболке новой команды.

Возвращение украинца в итальянский футбол пока безрезультативно.

Дженоа арендовала Малиновского у французского Марселя до конца текущего сезона-2023/2024 с правом выкупа футболиста.