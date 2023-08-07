Следующая станция – Италия: клуб Серии А назвал сумму, которую готов заплатить за Малиновского

Руслан Малиновский в ближайшее время может изменить свое место трудоустройства. Украинец отправится в знакомую ему страну.

Итальянский Торино активно работает над трансфером Руслана Малиновского. Украинец сам согласился на переход в состояние "быков".

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Проблемы во Франции

Дела Руслана Малиновского в Марселе пошли не лучшим образом. Сначала украинец выдал хороший старт в состоянии "олимпийцев", однако позже его результативность значительно ухудшилась (в 23 матчах полузащитник сумел забить всего два гола и отдать один ассист). Затем команду покинул главный тренер французов Игорь Тудор, который и приглашал Малиновского в коллектив. На его место пришел Марселино Гарсия Тораль, не видящий Малиновского в стартовом составе, поскольку не доверяет ему.

Испанский специалист готовится изменить схему игры, где Руслану была бы выделена новая позиция. Во время выступлений на новом амплуа он бы смог по новому продемонстрировать свои умения, по мнению тренера, но ему подписали конкурента с Шеффилда Юнайтед в лице Ндиае Илимиана, которого клуб приобрел за 17 миллионов евро. Более того, сам президент Марселя не уверен в перспективах украинца.

Новое дыхание

Таким образом, "олимпийцы" согласились выслушать предложения по Малиновскому. В частности, Русланом заинтересовались сразу два не самых звездных коллектива, а именно турецкий Бешикташ и итальянский Торино. Украинец же в свою очередь предпочел переход к Серии А, поэтому "быки" сразу же начали активно работать над его трансфером.

Туринцы в последние часы уже успели сделать важные шаги по реализации перехода Малиновского в команду. Первоначально они получили согласие на трансфер от самого Руслана, впоследствии Торино начал обсуждать с Марселем детали соглашения. "Быки" настаивают на аренде с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Руководство туринского коллектива уверено в успешном завершении переговорного процесса. Украинский универсальный полузащитник стал приоритетным вариантом усиления команды для главного тренера команды Ивана Юрича. Именно такой фактор и стал для "быков" сверхважным, поэтому клуб и прилагает столько усилий, чтобы подписать Малиновского.

В прошлом сезоне Торино заняло 10 место в Серии А, не попав в еврокубки. Руслан заменит в состоянии "быков" российского футболиста Алексея Миранчука, выступавшего в туринском коллективе на правах аренды, а теперь вернулся в Аталанту.