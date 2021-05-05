Человек невиновен, пока не будет доказано обратное

Вердехо подозревают в убийстве беременной девушки Кеишлы Марлен Родригес Оритис. Прежде всего, Арум заявил, что каждый причастный к убийству девушки "совершил ужасный поступок".

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В то же время Арум заявил, что Top Rank расторгнет контракт с боксером, если его вина будет доказана.

Однако мы знаем, что Феликс был арестован и находится под стражей в полиции. Но мы должны помнить, что в американской правовой системе человек невиновен, пока не будет доказано обратное. В этом смысле, будь он освобожден под залог, мы бы не занимались его следующим боем, но также не лишим его контракта, пока он не будет осужден – это наша официальная позиция,

– сказал промоутер.

У Арума не укладывается в голове, что Вердехо мог убить девочку.

"Это поистине трагично. Все это невероятно. Он всегда вел себя вежливо. Печально, если он действительно причастен к этой трагедии. Мы не будем участвовать ни в защите, ни в их юридических ситуациях. Мы не будем замешаны в этом. А пока работает судебная система, мои молитвы с ним", – резюмировал Арум.

Что известно о деле Вердехо