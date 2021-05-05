Человек невиновен, пока не будет доказано обратное
Вердехо подозревают в убийстве беременной девушки Кеишлы Марлен Родригес Оритис. Прежде всего, Арум заявил, что каждый причастный к убийству девушки "совершил ужасный поступок".
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В то же время Арум заявил, что Top Rank расторгнет контракт с боксером, если его вина будет доказана.
Однако мы знаем, что Феликс был арестован и находится под стражей в полиции. Но мы должны помнить, что в американской правовой системе человек невиновен, пока не будет доказано обратное. В этом смысле, будь он освобожден под залог, мы бы не занимались его следующим боем, но также не лишим его контракта, пока он не будет осужден – это наша официальная позиция,
– сказал промоутер.
У Арума не укладывается в голове, что Вердехо мог убить девочку.
"Это поистине трагично. Все это невероятно. Он всегда вел себя вежливо. Печально, если он действительно причастен к этой трагедии. Мы не будем участвовать ни в защите, ни в их юридических ситуациях. Мы не будем замешаны в этом. А пока работает судебная система, мои молитвы с ним", – резюмировал Арум.
Что известно о деле Вердехо
- 29 апреля пропала девушка боксера Кеишла Марлен Родригес Оритис. Стоит сказать, что Вердехо женат на Элиз Мари Сантьяго. Жена боксера сообщила полиции, что ей было известно о романе Вердехо с жертвой.
- Тело девушки было найдено 1 мая в лагуне Сан-Хосе. В распоряжении полиции есть видео с камеры наблюдения, на котором видно, как ее сталкивают в воду из автомобиля, похожего на машину Вердехо.
- Свидетель и одновременно участник преступления дал показания против боксера. Свидетель заявил, что Вердехо ударил жертву в лицо, после чего ей сделали инъекцию с наркотиками.
- Впоследствии боксер выбросил девочку с моста и произвел несколько выстрелов в воду из пистолета. По информации СМИ, Вердехо связал Родригес руки и ноги проволокой, привязал к ее телу блок, после чего выбросил с моста.
- 2 мая Вердехо прибыл в полицию, где ему предъявили подозрения в совершении трех преступлений. Боксера решили оставить под арестом без права на залог.
- Полиция считает, что мотивом преступления является то, что Родригес была беременна от Вердехо. Девушка в марте сообщила боксеру, что ждет от него ребенка.
- Вердехо может грозить смертная казнь.