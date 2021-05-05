Людина невинна, поки не буде доведено протилежне

Вердехо підозрюють у вбивстві вагітної дівчини Кеішли Марлен Родрігес Орітіс. Перше за все, Арум заявив, що кожен причетний до вбивства дівчини "здійснив жахливий вчинок".

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Водночас Арум заявив, що Top Rank розірве контракт з боксером, якщо його вина буде доведена.

Проте ми знаємо, що Фелікс був заарештований і перебуває під вартою у поліції. Але ми повинні пам'ятати, що в американській правовій системі людина невинна, поки не буде доведено протилежне. У цьому сенсі, будь він звільнений під заставу, ми б не займалися його наступним боєм, але також не позбавимо його контракту, поки він не буде засуджений – це наша офіційна позиція,

– сказав промоутер.

Аруму не вкладається в голові, що Вердехо міг вбити дівчинку.

"Це воістину трагічно. Все це неймовірно. Він завжди поводився чемно. Сумно, якщо він дійсно причетний до цієї трагедії. Ми не будемо брати участь ні в захисті, ні в їх юридичних ситуаціях. Ми не будемо замішані в цьому. А поки працює судова система мої молитви з ним", – резюмував Арум.

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