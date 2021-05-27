Украинские игроки выросли в стоимости

Специализированный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских футболистов после завершения сезона-2020/2021 в чемпионатах. Стоимость Руслана Малиновского резко выросла.

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В ходе сезона трансфер Малиновского оценивали в 21 миллион евро. Но уже после завершения чемпионата в Серии А его цена увеличилась на 9 миллионов евро. Игрок стал единственным украинским футболистом, чья стоимость перевалила за 30 миллионов евро. Руслану удалось опередить в списке Виктора Цыганкова. Теперь между украинцами разница в 5 миллионов.

Интересно! Если принимать во внимание игроков группы С на Евро-2020, то самым дорогим футболистом стал нидерландец из Барселоны Фрэнки де Йонг – 90 миллионов евро. Малиновский стал 9-м в этом общем рейтинге игроков группы С.

Тройку лидеров с таким же таким же ценником в 25 миллионов замкнул левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко. Стоимость защитника "горожан" может еще увеличиться после финала Лиги чемпионов. 29 мая Мансити попытается выиграть очередной трофей сезона, в решающем матче клуб поспорит с Челси.

Сразу за его спиной расположился динамовец Виталий Миколенко (17 миллионов), а топ-5 замкнул нападающий Гента Роман Яремчук – 15 миллионов. В десятку вошли трио из Шахтера Николай Матвиенко, Анатолий Трубин и Тарас Степаненко. А также два игрока Динамо Николай Шапаренко и Илья Забарный.



Топ-10 самых дорогих украинских футболистов / Скриншот из Transfermarkt