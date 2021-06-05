Топ-клуб Франции заинтересовался лидером Динамо Шапаренко

5 июня 2021 , 09:05
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Источник:

Sport.fr

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко может сменить прописку. Лидером киевлян в центре поля заинтересовался Марсель.

Неожиданная заинтересованность Франции

В объектив французского клуба попал центральный полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко. Трансфер футболиста может обойтись французам в кругленькую сумму.

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Переход Шапаренко оценивают в 8 миллионов евро. Именно такая сумма есть на специализированном портале Transfermarkt. Готово ли руководство клуба из Лиги 1 выложить такие деньги за полузащитника пока неизвестно.

Приоритетным трансфером французов сейчас является Тиаго Альмада из аргентинского Велес Сарсфилд. Но его переход будет в два раза дороже – 15 – 20 миллионов евро.

Марсель завершил прошлый сезон в Лиге 1 на 5 месте и попал в еврокубки. Клуб уступил Лиллю, ПСЖ, Монако и Лиону.

  • В сезоне-2020/2021 Шапаренко стал одним из лидеров киевской команды. Футболист сыграл в "бело-синей" футболке 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
  • Николай вместе с клубом сделал требл – выиграл Кубок и Суперкубок Украины, а также стали победителями во внутреннем чемпионате.
  • Контракт игрока с Динамо рассчитан до конца сентября 2025 года.
Автор: Софія Кулай