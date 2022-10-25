Топ-8 лучших футболистов мира по мнению Роналдо: включил ли бразилец себя
Источник:The Gurdian
Один из лучших футболистов века Роналдо не захотел отвечать на вопрос, кто лучше – Лионель Месси или Диего Марадона. Бразилец назвал по его мнению лучших футболистов мира.
Роналдо заверил, что будет неправильно выбирать кого-то из двух аргентинских футбольных бриллиантов, поэтому включил и Лионеля Месси, и Диего Марадону. Также в этом списке много невероятных футболистов.
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Бывший нападающий сборной Бразилии добавил себя в этот список.
Топ-рейтинг футболистов по версии Роналдо
- Диего Марадона
- Лионель Месси
- Иоганн Кройф
- Франц Бекенбауэр
- Пеле
- Марк ван Бастен
- Роналдинью
- Роналдо
К сожалению, если Лео еще может зажигать на футбольном поле, Марадона уже покинул наш мир. Сердце Диего перестало биться 25 ноября 2020 года.
Бразилец заявил, что пусть болельщики будут решать, кто лучший: "Пусть говорят фанаты, пусть они обсуждают это в барах. Но этих игроков нельзя ставить на определенные места, нельзя сравнивать поколения. Люди называют меня настоящим Роналдо, но, черт возьми , были и другие – и они не были фальшивыми. Я не единственный, будут и другие, которые будут лучше меня во всем".
Я сделал все, что мог. Сейчас я занимаюсь другими вещами, важными вещами и хочу продолжать совершенствоваться. Как футболист, я больше ничего не могу сейчас сделать,
– добавил бывший нападающий.