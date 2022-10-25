Роналдо заверил, что будет неправильно выбирать кого-то из двух аргентинских футбольных бриллиантов, поэтому включил и Лионеля Месси, и Диего Марадону. Также в этом списке много невероятных футболистов.

Читайте также Зидан заинтриговал анонсом о возвращении к тренерской работе

Бывший нападающий сборной Бразилии добавил себя в этот список.

Топ-рейтинг футболистов по версии Роналдо

Диего Марадона

Лионель Месси

Иоганн Кройф

Франц Бекенбауэр

Пеле

Марк ван Бастен

Роналдинью

Роналдо

К сожалению, если Лео еще может зажигать на футбольном поле, Марадона уже покинул наш мир. Сердце Диего перестало биться 25 ноября 2020 года.

Бразилец заявил, что пусть болельщики будут решать, кто лучший: "Пусть говорят фанаты, пусть они обсуждают это в барах. Но этих игроков нельзя ставить на определенные места, нельзя сравнивать поколения. Люди называют меня настоящим Роналдо, но, черт возьми , были и другие – и они не были фальшивыми. Я не единственный, будут и другие, которые будут лучше меня во всем".

Я сделал все, что мог. Сейчас я занимаюсь другими вещами, важными вещами и хочу продолжать совершенствоваться. Как футболист, я больше ничего не могу сейчас сделать,

– добавил бывший нападающий.

К слову. Роналдо повесил бутсы на гвоздь в феврале 2011 года. Последним клубом в футбольной карьере нападающего стал бразильский Коринтианс. За карьеру поиграл за Крузейро, Реал, ПСВ, Барселону, Интер и Милан. Провел 454 матча и завоевал 18 трофеев.