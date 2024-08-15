Экс-чемпион мира назвал топ-5 хевивейтеров современности: какое место отдал Усику

Александр Усик в мае стал абсолютом хевивейта, победив Тайсона Фьюри. Это позволило украинцу возглавить рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Фанаты спорта очень любят различные рейтинги. Они добавляют им аргументов в спорах с другими относительно своих любимцев и всегда вызывают оживленное обсуждение.

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Признание для Усика

Очередную интересную подборку сделал бывший чемпион мира Джонни Нельсон. Он выбрал пятерых лучших боксеров супертяжелого веса современности и объяснил свой выбор.

"В топ-3 сейчас Джошуа, Фьюри и Усик. Очевидно, что Александр занимает первое место. Учитывая последние выступления, Энтони – номер 2. А номером 3 является Тайсон. Мой рейтинг составлен на основе того, что мы видим. Еще вчера Джошуа не был выше Фьюри, но сегодня уже да. Людям надо отбросить свою слепую преданность Фьюри и начать смотреть поединки.

В топ-5 также есть Чжан Чжилей, учитывая его последние хорошие бои. Также включу в список Джозефа Паркера. Просто посмотрите на его результаты! А еще есть Баколе, который легко может войти в топ-5, потому что, по моему мнению, он способен легко победить Паркера. Настоящим тестом для Мартина станет поединок с Чжилеем. Вот тогда и увидим, насколько он является хорошим боксером", – заявил Нельсон.

. Ранее легендарный Эвандер Холифилд назвал единственного боксера современности , которого ему было бы сложно победить. Он остановил свой выбор на Александре Усике

Отметим, что Джонни Нельсон был чемпионом мира по версии WBO в крузервейте. Он выступал на профессиональном уровне с 1986 по 2005 год. Британец всего провел 59 поединков, в которых одержал 45 побед, потерпел 12 поражений и дважды судьи фиксировали ничью.