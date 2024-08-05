Его путь в мае 2024 года смог повторить Александр Усик, победив Тайсона Фьюри. Больше это не удавалось никому.

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Холифилд отметил Усика

Легендарный американец назвал единственного бойца современности, которого ему трудно было бы победить. Эвандер Холифилд выделил именно Александра Усика.

"Мне, наверное, было бы трудно победить Усика, потому что я действительно хорошо справлялся с агрессивными боксерами. Я мог победить их, потому что хорошо читал их план, они были классическими боксерами.

Если вы хотите найти боксера, с которым было бы трудно, то найдите того, кто похож на тебя. С неагрессивными боксерами всегда было трудно", – сказал Холифилд.

К слову. После реванша с Тайсоном Фьюри украинский чемпион планирует снова вернуться в крузервейт. Если он сможет стать там абсолютом, то будет первым в истории, кому удастся установить такое тройное достижение.

Напомним, что в течение профессиональной карьеры Александр Усик провел 22 боя, в каждом из которых украинец триумфовал. На счету же Эвандера Холифилда 56 поединков – 44 победы, 10 поражений и 2 ничьи.