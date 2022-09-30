Заслужил своей игрой

В десятку самых дорогих левых защитников мира планеты попал Александр Зинченко. Transfermark оценивает стоимость футболиста сборной Украины в 32 миллиона евро.

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Такую же трансферную сумму отдают за одноклубника украинца Кирана Тирни. Шотландец оказался на 9 месте рейтинга.

Самым дорогим левым защитником мира стал защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис – 70 миллионов евро. В тройку самым дорогим попали Эндрю Робертсон и Тео Эрнандес – 65 и 55 миллионов евро.

Половину топ-10 рейтинга заняли игроки английских клубов.

Топ-10 самых дорогих левых защитников мира

1. Альфонсо Дэвис (Бавария) – 70 миллионов евро

2. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) – 65 миллионов евро

3. Тео Эрнандес (Милан) – 55 миллионов евро

4. Марк Кукурелья (Челси) – 55 миллионов евро

5. Нуну Мендеш (ПСЖ) – 50 миллионов евро

6. Ферлан Менди (Реал) – 40 миллионов евро

7. Бен Чилвелл (Челси) – 38 миллионов евро

8. Хосе Луис Гайя (Валенсия) – 35 миллионов евро

9. Киран Тирни (Арсенал) – 32 миллиона евро

10. Александр Зинченко (Арсенал) – 32 миллиона евро



Топ-10 самых дорогих левых защитников мира / Фото Transfermarkt

К слову, в середине июля 2022 года Зинченко официально сменил Манчестер Сити на Арсенал. Александр воплотил свою футбольную мечту в реальность. В новом сезоне провел за "канониров" 5 матчей, в которых отличился дебютной голевой передачей. Микель Артета продолжает заигрывать украинца на левом фланге обороны.

Зинченко пропустил последнем матче Арсенала и сборной Украины из-за травмы.

1 октября команда Артеты сыграет в дерби против Тоттенхэма в АПЛ.