Горькое прощание легенды: звездный Тони Кроос провел последний матч в карьере

Немецкий полузащитник так и не смог выиграть чемпионат Европы на домашнем турнире. Впрочем, на клубном уровне Кроосу покорились все важнейшие трофеи.

На Евро-2024 определился первый полуфиналист. Им стала сборная Испании, которая в зрелищном матче переиграла Германию в экстратайме, пишет 24 Канал.

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Горькое послевкусие

Для Бундестим это был последний матч на домашнем чемпионате Европы. Кроме того, это был еще и прощальная встреча в карьере 34-летнего хавбека Тони Крооса.

Еще весной полузащитник объявил, что он повесит бутсы на гвоздь после чемпионата Европы. Клубную карьеру Тони завершил на мажорной ноте, выиграв в последнем матче за Реал Лигу чемпионов.

Зато взять евротрофей с Германией Тони так и не смог. Напомним, что за Бундестим Кроос отыграл 114 матчей с 2010 по 2024 годы и оформил 17 голов. В 2014-м хавбек стал чемпионом мира.

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В клубной карьере немец выступал за Баварию, Байер и Реал, забив 67 голов в 731 матче. Игрок аж шесть раз выиграл Лигу чемпионов, трижды брал Бундеслигу, четыре раза – Ла Лигу.