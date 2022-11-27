Футболист отказал немецкому и английскому гранду. Бавария и Манчестер Сити потерпели неудачу в попытках договориться с Тони.

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Планы Крооса

Контракт Крооса с "сливочными" действует до лета 2023 года. Футболист рассматривает только два варианта развития событий. Немец, возможно, завершит карьеру или продолжит соглашение с Реалом. Второй, конечно же, не полностью подконтролен Кроосу, поскольку все зависит от Карло Анчелотти и его намерений относительно футболиста. Вариант с трансфером в другой клуб игрок пока не рассматривает, поэтому Бавария и Манчестер Сити должны с этим смириться.

Кстати, Кроос выступал в Баварии с 2007 по 2014 год.

Тони Кроос оказался в Реале в 2014 году. Тогда сумма трансфера из Баварии составила около 30 миллионов евро. Transfermarket социирует 32-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

Интересно, что Тони Кроос удалось в составе Реала трижды подряд феерично выиграть Лигу Чемпионов в сезонах 15/16, 16/17 и 17/18. Также удалось и в сезоне 21/22.