Футболіст відмовив німецькому та англійському гранду. Баварія та Манчестер Сіті зазнали невдач у спробах домовитись з Тоні.

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Плани Крооса

Контракт Крооса з "вершковими" чинний до літа 2023 року. Футболіста розглядає тільки два варіанти розвитку подій. Німець, можливо, завершить кар'єру, або продовжить угоду з Реалом. Другий , звичайно ж не повністю підконтрольний Кроосу, оскільки все залежить від Карло Анчелотті та його намірів щодо футболіста. Варіанту з трансфером у інший клуб гравець поки не розглядає, тому Баварія та Манчестер Сіті повинні з цим змиритись.

До речі, Кроос виступав у Баварії з 2007 по 2014 рік

Тоні Кроос опинився в Реалі у 2014 році. Тоді сума трансферу з Баварії склала близько 30 мільйонів євро. Transfermarket оціює 32-річного футболіста у 20 мільйонів євро.

Цікаво, що Тоні Кроосу вдалось у складі Реала тричі підряд феєрично виграти Лігу Чемпіонів у сезонах 15/16, 16/17 та 17/18. Також вдалось і у сезоні 21/22.