Впереди украинца ожидает реванш со звездным Тайсоном Фьюри. Останется ли после этого Александр Усик в хевивейте пока неизвестно.

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Признание величия Усика

Боксерское наследие украинского чемпиона оценил его бывший соперник Тони Беллью. Британец рассказал, есть ли боец, который способен победить Александра.

Усик сказал, насколько тяжелым был его последний тренировочный лагерь. И сейчас есть только один человек в мире, который может победить Усика – это он сам. Он снова победит Тайсона. Александр Усик сейчас лучший хевивейтер и позвольте мне сказать вам, что он также войдет в список лучших тяжеловесов в истории бокса,

– сказал Беллью.

К слову. Именно в бою против Тони Беллью провел свою единственную защиту статуса абсолюта в крузервейте Александр Усик. После того поединка украинец перешел в хевивейт, а британец закончил карьеру.

Напомним, что ранее Александр Усик заявлял, что может вернуться в крузервейт после реванша с Тайсоном Фьюри. Также остается вероятность, что украинец может провести бой с Энтони Джошуа, если он и британец выиграют свои следующие битвы.