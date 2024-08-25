Попереду на українця очікує реванш із зірковим Тайсоном Ф'юрі. Чи залишиться після цього Олександр Усик у хевівейті наразі невідомо.

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Визнання величі Усика

Боксерську спадщину українського чемпіона оцінив його колишній суперник Тоні Белью. Британець розповів, чи є боєць, який здатний перемогти Олександра.

Усик сказав, наскільки важким був його останній тренувальний табір. І зараз є тільки одна людина у світі, яка може перемогти Усика – це він сам. Він знову переможе Тайсона. Олександр Усик зараз найкращий хевівейтер і дозвольте мені сказати вам, що він також увійде до списку найкращих важковаговиків в історії боксу,

– сказав Белью.

До слова. Саме в бою проти Тоні Белью провів свій єдиний захист статусу абсолюта у крузервейті Олександр Усик. Після того поєдинку українець перейшов у хевівейт, а британець закінчив кар'єру.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик заявляв, що може повернутися у крузервейт після реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Також залишається ймовірність, що українець може провести бій з Ентоні Джошуа, якщо він та британець виграють свої наступні битви.