Звезде сборной Италии грозит 5-летнее отстранение от футбола из-за лудомании

Профессиональные спортсмены иногда любят рисковать и развлекаться благодаря ставкам на спорт. Часто это противоречит правилам, из-за чего у них возникают большие проблемы.

Накануне стало известно, что прокуратура Турина открыла дело против футболистов сборной Италии Николо Дзаньоло и Сандро Тонали, подозреваемых в нарушении правил ставок для спортсменов. По последней информации, для полузащитника Ньюкасла последствия могут быть особенно плохими.

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Тонали готов лечиться от лудомании

Сообщается, что Тонали грозит длительная дисквалификация. Потенциальный срок отстранения футболиста, который стал одним из самых дорогих трансферов в истории Милана, составляет 3 года и может увеличиться до 5, если будет доказано, что он делал ставки на матчи своей команды.

В случае тесного сотрудничества 23-летнего футболиста с прокуратурой срок отстранения может быть сокращен. Полузащитник уже заявил, что готов идти на контакт и предоставить следствию все необходимые материалы, также Сандро согласился пройти курс лечения от лудомании.

При этом отмечается, что Федерация футбола Италии хочет сделать это дело показательным и как можно жестче наказать всех участников скандала, чтобы молодежь не брала с них пример.

. Сандро Тонали летом 2023 стал игроком английского Ньюкасла. До этого три года провел в составе Милана, за который хотел провести всю карьеру. Однако руководство в ультимативной форме заявило Сандро, что ему нужно уйти, ведь у клуба есть финансовые проблемы. В результате он стал самым дорогим трансфером в истории Милана (с учетом бонусов).