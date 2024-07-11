Остался в Греции: игрок сборной Польши разорвал контракт с Динамо

Польский защитник Томаш Кендзера покинул столичный клуб. Об этом официально, 10 июля, заявила пресс-служба Динамо Киев.

Томаш Кендзера перешел в Динамо Киев 11 июля 2017 года за 1,5 миллиона евро. Польский защитник в составе киевлян провел пять лет.

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Кендзера покидает Динамо

В 2022 году, после начала полномасштабной агрессии со стороны вражеской страны, футболист вернулся в польский Лех. Прошлый сезон Томаш на правах аренды выступал в греческом клубе ПАОК.

Греки о трансфере Томаша Кендзеры еще не сообщали. По информации Transfermarkt, игрок уже перешел в ПАОК, а клуб заплатил за защитника 400 тысяч евро. Контракт поляка со столичным клубом истекал в этом году.

Киевляне на официальном сайте сообщали, что стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Также в Динамо поблагодарили Томаша за профессионализм и пожелали новых успехов в карьере.

Томаш Кендзера провел за Динамо 125 матчей в УПЛ (5 голов), 14 в Кубке Украины и 59 матчей в еврокубках (2 гола). Становился чемпионом Украины, выигрывал 2 кубка и 3 суперкубка страны.

В сезоне-2023/2024 за ПАОК поляк сыграл в 47 матчах во всех турнирах и забил 3 гола. Трансферная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.