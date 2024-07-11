Томаш Кендзьора перейшов у Динамо Київ 11 липня 2017 року за 1,5 мільйони євро. Польский захисник в складі киян провів п'ять років.

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Кендзьора покидає Динамо

В 2022 році, після початку повномасштабної агресії зі сторони ворожої країни, футболіст повернувся у польский Лех. Минулий сезон Томаш на правах оренди виступав в грецькому клубі ПАОК.

Греки про трансфер Томаша Кендзьори ще не повідомляли. За інформацією Transfermarkt, гравець вже перейшов в ПАОК, а клуб заплатив за захисника 400 тисяч євро. Контракт поляка з столичним клубом закінчувався в цьому році.

Кияни на офіційному сайті повідомляли, що сторони домовились про розірвання контракту за взаємною згодою. Також у Динамо подякували Томашу за професіоналізм та побажали нових успіхів в кар'єрі.

До слова. Томаш Кендзьора провів за Динамо 125 матчів в УПЛ (5 голів), 14 у Кубку України та 59 матчів у єврокубках (2 голи). Ставав чемпіоном України, вигравав 2 кубки та 3 суперкубки країни.

У сезоні-2023/2024 за ПАОК поляк зіграв в 47 матчах у всіх турнірах і забив 3 голи. Трансферна вартість гравця складає 2,5 мільйони євро.