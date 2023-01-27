Кендзера вот-вот покинет Динамо: известны победитель и лузер в номинации претендента на поляка

Правый защитник Динамо Киев Томаш Кендзер уже упаковал свои чемоданы для переезда в новую команду. Клуб сына Луческу смог переманить поляка к себе.

В услугах польского защитника заинтересованы ПАОК и Анкарагюнджу. Кендзеру активно сватают в греческий коллектив, но турки официально заявили о переговорах с Динамо по поводу Томаша.

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Турецкий Анкарагюджу провел дискуссию с Динамо, которое находится на сборах в Турции по Кендзеру. Но турецкому коллективу не удалось удовлетворить киевлян.

В рамках формирования нашего состава на вторую часть сезона, начались переговоры с Динамо о переходе польского игрока Томаша Кендзеры, но соглашение не было достигнуто из-за противоречий между сторонами,

– говорится в заявлении турецкого клуба.

Другое дело ПАОК, возглавляемый сыном главного тренера Динамо Киев Разваном Луческу. Греческий коллектив уже запланировал медосмотр польскому защитнику, который должен пройти в субботу, 28 января. Кендзер должен заключить с ПАОКом контракт на 2,5 года. Финансовые детали соглашения между сторонами пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что Динамо не будет слишком требовательным при продаже поляка.

Томаш Кендзера в Динамо Киев

Польский защитник присоединился к столичному клубу в 2017 году из познанского Леха. Игрок обошелся Динамо в 1,5 миллиона евро.

Кендзер провел за Динамо 198 матчей, в который отличился 7 раз и отдал 20 ассистов.

В составе Динамо Томаш выигрывал чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины и трижды обладателем Суперкубка Украины.

Transfermarkt оценивает поляка в 3,5 миллионов евро.

Недавно в состояние "орлов" присоединился бывший лидер Шахтера Тайсон.