Эмоции взяли верх: тренер Баварии сломал палец в раздевалке во время установки на матч ЛЧ

Томас Тухель во время речи игрокам решил ногой ударить о дверь и в итоге травмировал палец. В конце концов Бавария не подвела тренера и разгромила Лацио.

Во вторник, 5 марта, Бавария провела ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио. Немцы разгромили "орлов" со счетом 3:0 и прошли в четвертьфинал.

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Тухель сломал палец

Во время игры камеры выхватили тренера Баварии Томаса Тухеля, который хромал на одну ногу. Как оказалось, наставник из-за своей эмоциональности получил травму пальца перед встречей.

Палец болит. Во время последней речи перед выходом на поле я ударил ногой по двери. Это был неправильный поступок. Кажется, я сломал его,

– рассказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Эмоциям Томаса не стоит удивляться, ведь Бавария находится в трудном положении в этом сезоне. К домашнему матчу против Лацио команда подходила с необходимостью отыгрывать минимальное поражение в Риме (0:1).

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Провальный сезон Баварии

При этом Бавария идет второй в Бундеслиге, отставая от лидера Байера аж на 10 очков. Поэтому команда рискует завершить сезон без трофеев, если Лига чемпионов не будет выиграна.

Суперкубок мюнхенцы с треском проиграли Лейпцигу (0:3), а из Кубка страны вылетели от Саарбрюкена из третьего дивизиона. Еще до завершения сезона Томас Тухель анонсировал, что летом покинет Баварию.