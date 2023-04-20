Похоже на оправдание: тренер Баварии нашел две причины вылета из Лиги чемпионов

В среду, 19 апреля, Бавария вылетела из Лиги чемпионов. Ничья в ответном матче не позволила мюнхенскому клубу пройти Манчестер Сити.

На гол Эрлинга Голанда Бавария ответила реализованным пенальти от Йозуа Киммиха в конце встречи 1:1. Первая встреча этих клубов в четвертьфинале Лиги чемпионов закончилась разгромной победой "горожан" 3:0.

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Тухель: Я даже не увидел, за что был назначен пенальти

Главный тренер Баварии Томас Тухель нашел факторы, помешавшие его команде дать достойное сражение и победить.

Две вещи были не на должном уровне: газон и судейство. Рефери я бы поставил шестерку за каждое решение, от первого до последнего. Я даже не увидел, за что был назначен пенальти,

– заявил Тухель.

Напомним, что главный арбитр Клеман Тюрпен изъял Тухеля на трибуны из-за чрезмерных эмоций.

Отметим, что немецкий наставник возглавляет Баварию с 25 марта 2023 года.

Наставник заключил контракт до конца июня 2025 года.

Во главе команды Тухель провел 6 матчей, в которых его команда одержала две победы при стольких же поражениях и еще в двух встречах была зафиксирована мировая.

Теперь Бавария после вылета из ЛЧ борется только на одном фронте. Мюнхенцы с 59 очками лидируют в турнирной таблице Бундеслиги. Превосходство над второй Боруссией Дортмунд составляет всего 2 балла. Впереди у мюнхенского клуба шесть матчей немецкого первенства.

В ближайшем матче Бавария сыграет на выезде против Майнца (22 апреля).