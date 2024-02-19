Бавария определила судьбу Тухеля после позорной серии поражений: клуб может остаться без трофеев

Результаты Томаса Тухеля в Баварии в последнее время выглядят провальными. Впрочем клуб не спешит прощаться с тренером, которого назначил меньше года назад.

Мюнхенская Бавария проваливает сезон 2023-2024. В прошлом году команда выиграла чемпионат Германии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Впрочем уже в этой компании мюнхенцы могут остаться вообще без трофеев.

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Тухель в безопасности

Особенно катастрофическим было для Баварии начало февраля, ведь в течение прошлой недели команда проиграла три матча подряд. Это поставило под вопрос дальнейшее пребывание Томаса Тухеля в клубе.

Впрочем исполнительный директор Баварии Ян-Кристиан Дрессен заверил, что в ближайшее время немец останется на своем посту. Как минимум на этой неделе клуб не будет рассматривать вопрос отставки коуча.

Провальный сезон Баварии

Отметим, что в чемпионате мюнхенцы разгромно уступили прямому конкуренту за чемпионство Байеру (0:3), а также аутсайдеру Бохуму (2:3). А в Лиге чемпионов подопечные Тухеля неудачно сыграли в первой встрече с Лацио в 1/8 финала (0:1).

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Напомним, что Томас Тухель возглавил команду в марте 2023 года и вырвал с ней чемпионство в гонке с Боруссией Дортмунд. Впрочем летом мюнхенцы без шансов провалили матч с Суперкубок страны (0:3 от Лейпцига).

Кроме того, Бавария в этом сезоне позорно вылетела из Кбка Германии от скромного Саарбрюкена из третьего дивизиона. А в Бундеслиге команда сейчас идет второй, отставая от Байера аж на 8 очков.

. До назначения в Баварию Тухель руководил Майнцем, дортмундской Боруссией, ПСЖ и Челси. С парижанами Томас выходил в финал Лиги чемпионов-2020, а уже через год стал победителем турнира во главе Челси.