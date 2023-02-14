Ждут чуда: экс-игрок сборной Бельгии назвал проблему Яремчука в Брюгге

В среду, 15 февраля, Брюгге проведет свой первый поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником бельгийского клуба будет Бенфика.

Бывший футболист сборной Бельгии Томас Шатель прокомментировал готовность клуба Романа Яремчука к первому матчу плей-офф против "орлов". Предстоящая встреча будет особенной для украинского форварда Брюгге, который встретится против бывшей команды.

Интересно "Было бы у нас 16 миллионов": соперник тонко высмеял Брюгге из-за выброшенных денег за Яремчука

Шатель: У Яремчука есть ментальная проблема

Яремчук выступал за Бенфику с конца июля 2021-го по конец августа 2022-го. Покинул португальский клуб ради возвращения в Бельгию, где уже раньше играл за Гент.

Шатель заметил, что с каждым матчем видит в игре Брюгге прогресс, но команде предстоит пройти еще очень долгий путь, чтобы показывать ту игру, которую привыкли видеть их болельщики. Бывший бельгийский футболист не верит в то, что Брюгге пройдет Бенфику на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"В матче против Юниона Брюгге уже выглядел лучше, чем с Антверпеном. Команда постепенно добавляет, однако ей еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуться в прежнюю форму. Я не думаю, что Брюгге пройдет Бенфику, потому что они не создают достаточно опасности", – сказал Шатель.

Отметим, что в чемпионате Бельгии Брюгге идет на 4 месте, имея в своем активе после 25 туров 42 балла. Отставание от бронзовой позиции составляет 8 очков.

"Украинский нападающий не ведет себя уверенно"

Также Шатель назвал главную причину плохих выступлений Яремчука в бельгийском клубе.

У Яремчука есть ментальная проблема. Украинский нападающий не ведет себя уверенно. Что будет делать Паркер? Сможет ли сыграть Жутгла после двух недель отсутствия? Должно произойти чудо,

– добавил Шатель.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Брюгге сыграет дома против Бенфики. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Раньше игру украинца раскритиковал бывший футболист бельгийской сборной Марк Дегриз.

Неудачное возвращение в Бельгию: главное о выступлениях Яремчука в Брюгге