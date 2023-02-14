Ждут чуда: экс-игрок сборной Бельгии назвал проблему Яремчука в Брюгге
Источник:Het Belang Van Limburg
В среду, 15 февраля, Брюгге проведет свой первый поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником бельгийского клуба будет Бенфика.
Бывший футболист сборной Бельгии Томас Шатель прокомментировал готовность клуба Романа Яремчука к первому матчу плей-офф против "орлов". Предстоящая встреча будет особенной для украинского форварда Брюгге, который встретится против бывшей команды.
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Шатель: У Яремчука есть ментальная проблема
Яремчук выступал за Бенфику с конца июля 2021-го по конец августа 2022-го. Покинул португальский клуб ради возвращения в Бельгию, где уже раньше играл за Гент.
Шатель заметил, что с каждым матчем видит в игре Брюгге прогресс, но команде предстоит пройти еще очень долгий путь, чтобы показывать ту игру, которую привыкли видеть их болельщики. Бывший бельгийский футболист не верит в то, что Брюгге пройдет Бенфику на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов.
"В матче против Юниона Брюгге уже выглядел лучше, чем с Антверпеном. Команда постепенно добавляет, однако ей еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуться в прежнюю форму. Я не думаю, что Брюгге пройдет Бенфику, потому что они не создают достаточно опасности", – сказал Шатель.
Отметим, что в чемпионате Бельгии Брюгге идет на 4 месте, имея в своем активе после 25 туров 42 балла. Отставание от бронзовой позиции составляет 8 очков.
"Украинский нападающий не ведет себя уверенно"
Также Шатель назвал главную причину плохих выступлений Яремчука в бельгийском клубе.
У Яремчука есть ментальная проблема. Украинский нападающий не ведет себя уверенно. Что будет делать Паркер? Сможет ли сыграть Жутгла после двух недель отсутствия? Должно произойти чудо,
– добавил Шатель.
Раньше игру украинца раскритиковал бывший футболист бельгийской сборной Марк Дегриз.
Неудачное возвращение в Бельгию: главное о выступлениях Яремчука в Брюгге
- Яремчук уже выступал за другой бельгийский клуб Гент (с августа 2017 по конец июля 2021 года). Роман показывал очень хорошую игру в Генте и чем привлек внимание со стороны Бенфики, куда позже и перешел. Однако там футболист сборной Украины не смог закрепиться и вернулся в Бельгию.
- 29 августа 2022 года Яремчук подписал контракт с Брюгге. Соглашение Романа с командой рассчитано до конца июня 2026 года.
- Брюгге выложило за трансфер украинца 16 миллионов евро. Это большая сумма для бельгийского клуба. Но такой драгоценный переход до сих пор не оправдал своих ожиданий.
- Фанаты Брюгге разъярены расточительством моментов Романа и клубу, потратившему такие большие деньги за украинского игрока. Болельщики даже желали украинцу смерти.
- Яремчук никак не может адаптироваться в нечужом для себя чемпионате.
- В текущем сезоне украинский форвард забил всего 2 гола в 19 сыгранных матчах. Также в его активе 2 ассиста. Не очень хорошая статистика мячей, как для нападающего.