Что-то пошло не по плану: Томас Бах раскритиковал российские власти за организацию Игр дружбы

23 июня 2023, 21:40
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Источник:

МОК

Главный инициатор возвращения спортсменов из России в международные соревнования Томас Бах наконец-то увидел истинные намерения кремлевского диктатора. Впрочем, ужесточать санкции против страны-террористки президент МОК не собирается.

Российская власть поняла, что спортсменов страны-террористки не рады видеть на Олимпийских играх в Париже. Чтобы удовлетворить больные амбиции международного преступника Владимира Путина на болотах решили проводить альтернативные соревнования – летние Игры дружбы. Такие намерения террористов не понравились президенту МОК Томасу Баху.

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Неожиданное прозрение

Глава Комитета наконец-то понял, что Россия использует спортивные соревнования как политический инструмент. Поэтому все лозунги о "спортивной политике" – пустые разговоры.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МОК.

Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования,
– цитирует Баха пресс-служба МОК.

Однако есть сомнения, что Томасу Баху хватит смелости отправить весь российский спорт вслед за кораблем. Немецкий чиновник по-прежнему будет искать компромисс с кремлевским маньяком.

Что такое Игры дружбы

  • Президент террористической федерации Владимир Путин принял решение о проведении летних Игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве.
  • Кремлевский маразматик не смог придумать ничего нового, ведь это полная калька из Игр доброй воли, возникших как альтернатива Олимпиаде.
  • Игры доброй воли оказались совершенно ненужными состязаниями. По сравнению с Олимпийскими играми интерес зрителей к этим соревнованиям был низким, а потому вскоре они были выброшены на свалку истории.
  • Не нужно быть пророком, чтобы понять, что такую же участь ждут Игры дружбы, организованные преступным государством.
Автор: Сергій Шаховець