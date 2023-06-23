Главный инициатор возвращения спортсменов из России в международные соревнования Томас Бах наконец-то увидел истинные намерения кремлевского диктатора. Впрочем, ужесточать санкции против страны-террористки президент МОК не собирается.

Российская власть поняла, что спортсменов страны-террористки не рады видеть на Олимпийских играх в Париже. Чтобы удовлетворить больные амбиции международного преступника Владимира Путина на болотах решили проводить альтернативные соревнования – летние Игры дружбы. Такие намерения террористов не понравились президенту МОК Томасу Баху.

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Неожиданное прозрение

Глава Комитета наконец-то понял, что Россия использует спортивные соревнования как политический инструмент. Поэтому все лозунги о "спортивной политике" – пустые разговоры.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МОК.

Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования,

– цитирует Баха пресс-служба МОК.

Однако есть сомнения, что Томасу Баху хватит смелости отправить весь российский спорт вслед за кораблем. Немецкий чиновник по-прежнему будет искать компромисс с кремлевским маньяком.

Что такое Игры дружбы